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Бизнес журнал. Центр

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Оборот наличности в Московской области вырос на 44 млрд рублей

Объем наличных в России достиг 21,28 трлн рублей, дефицит ликвидности банков составил 2,7 трлн рублей.

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