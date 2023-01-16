Слово и дело

9 358 подписчиков

В Горячем Ключе простились с погибшим танзанийским добровольцем из ЧВК «Вагнер»

В Горячем Ключе простились с погибшим танзанийским добровольцем из ЧВК «Вагнер»

В часовне ЧВК «Вагнер» в поселке Горячий Ключ прошла церемония прощания с погибшим под Бахмутом добровольцем из Танзании Таримо Немес Раймондом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх