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Мы соседи по планете

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Минутка ностальгии — Подарки, которые мы уже никогда не получим на Новый год

Минутка ностальгии — Подарки, которые мы уже никогда не получим на Новый год

Давайте вспомним, о чем мы когда-то мечтали в преддверии Нового года. Мы старались учиться на одни пятерки, убирать свою комнату и прилежно себя вести, чтобы родители подарили желанную куклу Барби или приставку Dendy.

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