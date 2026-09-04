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Царьград

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Элита не зря побежала в Лондон: Самое интересное – кто спас Британию от ядерного удара

Элита не зря побежала в Лондон: Самое интересное – кто спас Британию от ядерного удара

Заявление из США: выяснилось, кто спас британцев от ядерного нападения. Дональд Трамп громко кричал, говоря о Британии и её почти что предательстве.

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