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Мостовой об Иличе в «Пари НН»: «Он более крутой тренер, чем Абаскаль, потому что играл на высоком уровне. Люди, которые играли в футбол, всегда будут выше – так природой заложено»

Нижегородский клуб объявил о назначении Саши Илича на пост главного тренера. Сербский специалист стал первым иностранным тренером в истории «Пари НН».

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