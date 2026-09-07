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Без «Макс» ни в самолёт, ни в поезд: Минтранс РФ готовит идентификацию через Max ID

Без «Макс» ни в самолёт, ни в поезд: Минтранс РФ готовит идентификацию через Max ID

Министерство транспорта планирует использовать мессенджер «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и поезда по Max ID.

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