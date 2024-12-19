Армия России продвинулась в Дзержинске: важные позиции под контролем

Россия усиливает контроль в Дзержинске, Красноармейске и Димитрове, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил эффективное наступление российских войск и освобождение поселка Заря, несмотря на сопротивление противника.
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