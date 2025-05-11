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«Темные цвета мне идут, а яркие – не мое». Синнер о выборе черного комплекта формы для турнира в Риме

«Темные цвета мне идут, а яркие – не мое». Синнер о выборе черного комплекта формы для турнира в Риме

– В Италии мода – важная тема. Вы №1 в мире, родом из Италии, страны ярких красок. Вы снялись в множестве рекламных кампаний, но на корте выбираете монохромный стиль, один цвет.

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