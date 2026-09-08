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SPLETNIK

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Ресторатор Антон Пинский и критик Илья Трапезник подрались на светском открытии ресторана в Москве

Ресторатор Антон Пинский и критик Илья Трапезник подрались на светском открытии ресторана в Москве

На светском ужине по случаю перезапуска легендарного ресторана Аркадия Новикова "Vаниль" под кураторством Светланы Бондарчук произошёл конфликт: известный ресторатор Антон Пинский подрался с гастрокритиком Ильёй Трапезником.

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