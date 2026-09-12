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Анонс игры Dungeons and Dragons: Long Rest Tavern про обустройство фэнтезийной таверны

Анонс игры Dungeons and Dragons: Long Rest Tavern про обустройство фэнтезийной таверны

Анонсирована игра «Dungeons and Dragons: Long Rest Tavern» от разработчиков «Homo Ludens» и издателя «Dotemu».

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