GM Delivers Patriot Missile Parts To Lockheed As Rearmament Supercycle Nears A congressional report recently found that the US has "probably used" one-half to two-thirds of its missile-defense interceptors during its Iran conflict so far, intensifying new concerns about readiness for another major conflict.
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