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GM Delivers Patriot Missile Parts To Lockheed As Rearmament Supercycle Nears

GM Delivers Patriot Missile Parts To Lockheed As Rearmament Supercycle Nears

GM Delivers Patriot Missile Parts To Lockheed As Rearmament Supercycle Nears A congressional report recently found that the US has "probably used" one-half to two-thirds of its missile-defense interceptors during its Iran conflict so far, intensifying new concerns about readiness for another major conflict.

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