НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

496 подписчиков

Что известно о заявлении ФСБ и реакции рэпера «Киевстонера»

Что известно о заявлении ФСБ и реакции рэпера «Киевстонера»

История вокруг украинского рэп-исполнителя, известного под псевдонимом «Киевстонер», получила новый поворот после заявления российских правоохранительных органов о раскрытии предполагаемой подготовки теракта в Подмосковье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии