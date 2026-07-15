Что известно о заявлении ФСБ и реакции рэпера «Киевстонера»

История вокруг украинского рэп-исполнителя, известного под псевдонимом «Киевстонер», получила новый поворот после заявления российских правоохранительных органов о раскрытии предполагаемой подготовки теракта в Подмосковье.
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