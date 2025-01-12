Если Украина в знак протеста устроит демарш в ООН, многие только вздохнут с облегчением. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил бывший постред Украины при ООН Сергей Кислица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии