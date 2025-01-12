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Добрый Мир

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  • Андрей Михайлов
    это микробы. их увидеть можно только в микроскоп. что тут еще обсуждать то? "люди" - это вообще про другоеЛитовцы пытались ...
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Украина признала, что не находит поддержки в ООН по «агрессии РФ»

Украина признала, что не находит поддержки в ООН по «агрессии РФ»

Если Украина в знак протеста устроит демарш в ООН, многие только вздохнут с облегчением. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил бывший постред Украины при ООН Сергей Кислица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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