Организация американских государств (ОАГ) обвинила прокуратуру Гватемалы в попытке государственного переворота после того, как прокуратура заявила о нелегитимности результатов президентских выборов в стране.
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