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ОАГ обвинила прокуратуру Гватемалы в попытке государственного переворота

ОАГ обвинила прокуратуру Гватемалы в попытке государственного переворота

Организация американских государств (ОАГ) обвинила прокуратуру Гватемалы в попытке государственного переворота после того, как прокуратура заявила о нелегитимности результатов президентских выборов в стране.

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