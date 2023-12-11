СМИ сообщили о тревоге европейцев из-за пустых военных арсеналов

В странах Евросоюза растет тревога из-за опустошения военного арсенала в связи с тем, как США занимают всё более изоляционистскую позицию по конфликту на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии