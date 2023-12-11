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СМИ сообщили о тревоге европейцев из-за пустых военных арсеналов

СМИ сообщили о тревоге европейцев из-за пустых военных арсеналов

В странах Евросоюза растет тревога из-за опустошения военного арсенала в связи с тем, как США занимают всё более изоляционистскую позицию по конфликту на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Верить им никогда нельзя.
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