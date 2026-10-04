Ловите список сегодняшних праздников: 🟣Всемирный день защиты животных 🟣День плюшек с корицей 🟣День кораблей в бутылках 🟣Всемирная неделя космоса 🟣День замены лампочки 🟣День московского такси 🟣День ответов на незаданные вопросы 🟣Праздник балтийской селедки 🟣День бабушек и дедушек 🟣День улучшения вашего офиса 🟣День тако 🟣День водки 🟣День кремового торта 🟣Всероссийский день ходьбы (мало вчера было всемирного) По народному календарю 4 октября чествуют Иону Листодера.