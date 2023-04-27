Этот таинственный мир

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Сохраняющаяся загадка пляжа петроглифов во Врангеле на Аляске

Сохраняющаяся загадка пляжа петроглифов во Врангеле на Аляске

Дикие и загадочные северные регионы Америки всегда были местом великой тайны. Первозданная красота Аляски, обширных северных провинций Канады и их спокойных прибрежных районов всегда привлекала внимание исследователей и искателей приключений.

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