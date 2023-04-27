Сохраняющаяся загадка пляжа петроглифов во Врангеле на Аляске

Дикие и загадочные северные регионы Америки всегда были местом великой тайны. Первозданная красота Аляски, обширных северных провинций Канады и их спокойных прибрежных районов всегда привлекала внимание исследователей и искателей приключений.
Дикие и загадочные северные регионы Америки всегда были местом великой тайны. Первозданная красота Аляски, обширных северных провинций Канады и их спокойных прибрежных районов всегда привлекала внимание исследователей и искателей приключений.
Свежие комментарии