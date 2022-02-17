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Болгарский националист "поприветствовал" нацистов в Европарламенте

Болгарский националист "поприветствовал" нацистов в Европарламенте

Болгарский националист "приветствовал" нацистов в Европарламенте. На кадрах видно, как Джамбазки, член группы европейских консерваторов и реформистов (ЕКР), держит перед собой правую руку в течение нескольких секунд, прежде чем выйти из комнаты.

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