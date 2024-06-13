Выявлено парадоксальное поведение звездной системы в созвездии Стрелы

У двойной звездной системы HM Sagittae выявили парадоксальное поведение Астрономы Научного института космического телескопа (STScI) в Балтиморе выявили необычное поведение двойной звездной системы HM Sagittae (HM Sge).
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