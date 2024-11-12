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Петербургский дневник

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FPV-дроны «Днепра» смогли сорвать ротацию ВСУ на правом берегу в Херсонской области

Был уничтожен личный состав украинской армии Расчет FPV-дронов разведчиков-десантников группировки войск «Днепр» выявил и ликвидировал личный состав ВСУ во время ротации и наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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