Был уничтожен личный состав украинской армии Расчет FPV-дронов разведчиков-десантников группировки войск «Днепр» выявил и ликвидировал личный состав ВСУ во время ротации и наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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