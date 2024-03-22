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Редизайн корпуса, переход на экраны 16 : 10 и USB4 в версия на процессорах AMD. Lenovo представила новое поколение дешевых ThinkPad L — ThinkPad L14 G5 и ThinkPad L16 G1

Редизайн корпуса, переход на экраны 16 : 10 и USB4 в версия на процессорах AMD. Lenovo представила новое поколение дешевых ThinkPad L — ThinkPad L14 G5 и ThinkPad L16 G1

Lenovo обновила свои самые доступные бизнес-ноутбуки — линейку ThinkPad L. Новая модель — ThinkPad L14 G5 — перешла на процессоры AMD Ryzen 7035 и Intel Core Ultra, а также получила новый корпус, так как Lenovo начала использовать экраны с соотношением сторон 16 : 10 вместо экранов с соотношением сторон 16 : 9.

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