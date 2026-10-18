У заслуженного артиста России Александра Розенбаума есть люди, на которых он равняется в работе и в жизни.
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этот деревянный учиться у кого-то рифмовать лабуду и бред?
Очень скользский наш Розенбаум...Откровенно говорить о власти и политике очень осторожничает...боится...
Я давно это заметила.
Но талантлив, чо уж тут...