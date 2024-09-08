В МИДе отметили активизацию попыток НАТО распространить влияние в Латинскую Америку

Россия отмечает активизацию попыток Вашингтона и его союзников по НАТО распространить влияние этого альянса за пределы евроатлантического региона, в том числе и в Латинскую Америку, сообщил в интервью «Известиям» директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.