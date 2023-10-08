Жители Приморского края вновь повстречали тигра на дороге

Люди в машине заприметили хищника и притормозили, чтобы тот ушел с дороги. Встреча произошла в селе Красный Яр в Пожарском районе Приморья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал novosti_primorye.
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