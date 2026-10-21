Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники для совместной миссии по изучению Марса. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече глав правительств двух стран, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ В Минздраве реком...
- Диетолог рассказа...
- В Ростовской обла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым