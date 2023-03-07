«Миннесота» подписала контракт новичка с 20-летним защитником Шпачеком. У чеха 46 очков и «+43» в 49 играх в QMJHL

«Миннесота» подписала контракт новичка с 20-летним чешским защитником Давидом Шпачеком. Соглашение рассчитано на 3 года и вступит в силу со следующего сезона (так как игроку исполнилось 20 лет, правило активации в зависимости от числа матчей не будет применяться).