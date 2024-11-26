Проверьте, есть ли вы в этом списке Иногда от одной только фотографии во рту начинает вязать Ноябрь считается самым разгаром сезона хурмы.
Сладость или гадость? Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Комментарии
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EE
Elena Eliseeva
А.Тан, вы , как почитаю ваши комменты, специалист - историк, политолог и т.д., жаль, в хурме , да и во многом другом не разбираетесь...
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9 час.
Алексей Тан
Количество информации.. очень огромно... Я верю!, что Вы грамотны и очень умны!... НО! даже Вы.... не можете знать или помнить... даже 1% этой информации (знаний). Лена,... а это Я Вам, красненький лайк поставил!.
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7 час.
Нина Попова
Хурму нужно есть, когда она очень мягкая, почти разваливается. На блюдце разрезали и ешьте. Это не яблоко, чтобы хрумкать.
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4 час.
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