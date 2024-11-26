ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Попова
    Хурму нужно есть, когда она очень мягкая, почти разваливается. На блюдце разрезали и ешьте. Это не яблоко, чтобы хрум...Сладость или гадо...
  • Алексей Тан
    Количество информации.. очень огромно... Я верю!, что Вы грамотны и очень умны!... НО! даже Вы.... не можете знать ил...Сладость или гадо...
  • Elena Eliseeva
    А.Тан, вы , как почитаю ваши комменты, специалист - историк, политолог и т.д., жаль, в хурме , да и во многом другом ...Сладость или гадо...

Сладость или гадость? Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

Сладость или гадость? Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

Проверьте, есть ли вы в этом списке Иногда от одной только фотографии во рту начинает вязать   Ноябрь считается самым разгаром сезона хурмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EE
Elena Eliseeva
А.Тан, вы , как почитаю ваши комменты, специалист - историк, политолог и т.д., жаль, в хурме , да и во многом другом не разбираетесь...
Ответить
9 час.
Алексей Тан
Количество информации.. очень огромно... Я верю!, что Вы грамотны и очень умны!... НО! даже Вы.... не можете знать или помнить... даже 1% этой информации (знаний).   Лена,... а это Я Вам, красненький лайк поставил!.
Ответить
7 час.
Нина Попова
Хурму нужно есть, когда она очень мягкая, почти разваливается. На блюдце разрезали и ешьте. Это не яблоко, чтобы хрумкать.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх