Сладость или гадость? Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

EE Elena Eliseeva А.Тан, вы , как почитаю ваши комменты, специалист - историк, политолог и т.д., жаль, в хурме , да и во многом другом не разбираетесь...

Алексей Тан Количество информации.. очень огромно... Я верю!, что Вы грамотны и очень умны!... НО! даже Вы.... не можете знать или помнить... даже 1% этой информации (знаний). Лена,... а это Я Вам, красненький лайк поставил!.