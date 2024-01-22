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next WAR

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Что показали американцы в ходе операции в Красном море? Сила против слабого и слабость против сильного

Что показали американцы в ходе операции в Красном море? Сила против слабого и слабость против сильного

Мы давно привыкли к тому, что западные разведки активно изучают все то, что происходит в зоне СВО. Если происходит налет на наши тылы, то никто даже не сомневается, что в это время где-то рядом был или были натовские самолеты-разведчики или дроны.

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