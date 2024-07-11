Челябинский суд отказался взыскивать долг со «Свидетелей Иеговы в Австрии»*

Арбитражный суд Челябинской области отказал налоговикам в требованиях по взысканию долга со «Свидетелей Иеговы в Австрии» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ).
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