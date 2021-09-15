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Экс-главу Гвинеи Конде предадут суду за сознательное нарушение конституции страны

Экс-главу Гвинеи Конде предадут суду за сознательное нарушение конституции страны

Бывший президент Гвинеи Альфа Конде провел на своем посту 11 лет, за которые страна пережила «рост без развития».

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валентина пожиленко
Вероятно, А. Лукашенко свою президентскую деятельность основал на опыте бывшего президента Гвинеи Альфа Конде. Властвует в стране, можно сказать, один к одному как Альфа Конде, а посему пора бы уже белорусскому народу привлечь Лукашенко к должной ответственности за все творимое им в стране и с ее гражданами.

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