Экс-главу Гвинеи Конде предадут суду за сознательное нарушение конституции страны

Экономика сегодняПолитикаЭкс-главу Гвинеи Конде предадут суду за сознательное нарушение конституции страныБывший президент Гвинеи Альфа Конде провел на своем посту 11 лет, за которые страна пережила «рост без развития».Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВПвалентина пожиленкоВероятно, А. Лукашенко свою президентскую деятельность основал на опыте бывшего президента Гвинеи Альфа Конде. Властвует в стране, можно сказать, один к одному как Альфа Конде, а посему пора бы уже белорусскому народу привлечь Лукашенко к должной ответственности за все творимое им в стране и с ее гражданами.Комментировать
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