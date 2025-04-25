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Царьград

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Матвийчук заявил о комбинированном ответе России на убийство генерала Москалика

Матвийчук заявил о комбинированном ответе России на убийство генерала Москалика

Ответ России на убийство замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика должен быть комбинированным, заявил АиФ военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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