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"Сказать, что это ошеломило, - ничего не сказать": Комбат Ходаковский о неожиданном повороте в интеграции Донбасса в Россию

"Сказать, что это ошеломило, - ничего не сказать": Комбат Ходаковский о неожиданном повороте в интеграции Донбасса в Россию

Процесс интеграции ЛДНР в Российскую Федерацию в полном разгаре, однако не всё идёт настолько гладко и свободно, как хотелось бы: "столкнулись с серьёзной проблемой".

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