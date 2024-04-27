Эксперт рассказала о способах избежать импульсивных покупок

Владелица консалтинговой компании Аналитический центр «Альтернатива» и Бизнес Академии Ольги Малковой, руководитель регионального офиса Налогового бюро Союза «Палаты налоговых консультантов» Ольга Малкова 27 апреля рассказала «Известиям», как создать финансовый план и следовать ему, чтобы избежать импульсивных покупок.
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