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Сможет ли AVAX сохранить свой импульс на рынке криптовалют

Сможет ли AVAX сохранить свой импульс на рынке криптовалют

AVAX вновь привлекает внимание, поскольку в последние недели демонстрирует признаки технического совершенствования и растущего институционального интереса.

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