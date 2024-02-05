Хоровая ассамблея состоится в Архангельске

Её организатором выступит Северный русский народный хор. Проект стартует в ноябре этого годаПринять участие в ассамблее смогут детские и молодежные народные, академические хоровые коллективы и ансамбли Поморья.
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