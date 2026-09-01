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Как достичь баланса между эффективностью фискального контроля с использованием ИИ и правами налогоплательщика на прозрачность, приватность и справедливое разбирательство

ФНС России использует искусственный интеллект для тотального анализа данных налогоплательщиков. Алгоритм закрыт, его логика непрозрачна, и налогоплательщик не может понять, почему именно к нему пришли с требованием.

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