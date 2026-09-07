Спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по дороге в Киев кормили блюдами из российского Крыма.
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