Врач Лапа: солевые ванны для ног и компрессы помогают в лечении простуды

Терапевт Людмила Лапа рассказала о способах лечения простуды с использованием натуральных продуктов. При повышении температуры стоит обратить внимание на малиновое варенье, отметила эксперт в беседе с Pravda.
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