Dutch TTF Gas Jumps 2% as Winter Storage Race Heats Up

Europe’s benchmark natural gas prices jumped on Tuesday morning in Amsterdam as the Middle East crisis remains a major supply shock amid the European race against time to stock up for the winter.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым