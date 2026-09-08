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OilPrice

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Dutch TTF Gas Jumps 2% as Winter Storage Race Heats Up

Europe’s benchmark natural gas prices jumped on Tuesday morning in Amsterdam as the Middle East crisis remains a major supply shock amid the European race against time to stock up for the winter.

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