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    В Марфино, но не как не  в Марфине, грамотеи дети ЭГЕ!В Марфине от снег...

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

На месте работают экстренные службы Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил жителям столицы, что в субботу, 26 августа, в Московской области силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел к Москве.

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