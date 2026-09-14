Unfair Gains? Let's Talk About A European Windfall Tax Authored by Mark Nayler via FEE, After another summer of heatwaves and wildfires, Spain is petitioning the EU to create a climate adaptation fund.
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