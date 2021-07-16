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С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда равен 12 792 руб.

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда равен 12 792 руб.

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата (оплата труда работника) включает в себя:- оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц (без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат);- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера); - стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощритеЧитайте полную новость на Crimea-news.

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