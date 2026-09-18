СберПрайм Московский Марафон — крупнейший забег России на дистанции 42,2 км

СберПрайм Московский Марафон — крупнейший забег России. СберПрайм Московский Марафон является членом Лиги марафонов BRICS — проекта, который объединяет крупнейшие марафоны России (Москва, Санкт-Петербург, Казань), а в ближайшей перспективе — также Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки и других стран BRICS.
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