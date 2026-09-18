МИР ВОКРУГ МЕНЯ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МИР ВОКРУГ МЕНЯ

12 подписчиков

СберПрайм Московский Марафон — крупнейший забег России на дистанции 42,2 км

СберПрайм Московский Марафон — крупнейший забег России на дистанции 42,2 км

СберПрайм Московский Марафон — крупнейший забег России. СберПрайм Московский Марафон является членом Лиги марафонов BRICS — проекта, который объединяет крупнейшие марафоны России (Москва, Санкт-Петербург, Казань), а в ближайшей перспективе — также Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки и других стран BRICS.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым