СберПрайм Московский Марафон — крупнейший забег России на дистанции 42,2 км

СберПрайм Московский Марафон — крупнейший забег России. СберПрайм Московский Марафон является членом Лиги марафонов BRICS — проекта, который объединяет крупнейшие марафоны России (Москва, Санкт-Петербург, Казань), а в ближайшей перспективе — также Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки и других стран BRICS.