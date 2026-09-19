Грузоперевозки ...
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Грузоперевозки ...

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Как водителю не стать крайним, если декларант перепутал новые коды ЕЭК — практическое руководство

Как водителю не стать крайним, если декларант перепутал новые коды ЕЭК — практическое руководство

Ошибки в кодах ЕЭК при оформлении декларации могут привести к задержкам груза, дополнительным проверкам и спорным ситуациям на границе.

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