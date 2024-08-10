Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске, где могли быть HIMARS

После ударов по складу Вооруженных сил Украины с ракетами в подконтрольном Киеву донецком Краматорске, предположительно, повреждены 1-2 установки HIMARS, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева.
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