Политика как она есть

После ударов по складу Вооруженных сил Украины с ракетами в подконтрольном Киеву донецком Краматорске, предположительно, повреждены 1-2 установки HIMARS, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева.