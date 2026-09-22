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Царьград

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МИД России призвал сохранить нейтральность в гуманитарной помощи

МИД России призвал сохранить нейтральность в гуманитарной помощи

Замглавы МИД России Александр Алимов выступил в Санкт-Петербурге, подчеркнув важность сохранения нейтральности в работе национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца стран СНГ для укрепления сотрудничества и дружбы.

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