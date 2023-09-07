Агату снова предали: Муцениеце столкнулась с очередным обманом

Актриса переживает из-за потерянных денег. Агата Муцениеце в своем загородном доме кадр видео YouTubeАгата Муцениеце летом этого года отметила новоселье в новом загородном доме, который она построила ради того, чтобы её дети чаще бывали на природе.
Актриса переживает из-за потерянных денег. Агата Муцениеце в своем загородном доме кадр видео YouTubeАгата Муцениеце летом этого года отметила новоселье в новом загородном доме, который она построила ради того, чтобы её дети чаще бывали на природе.
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