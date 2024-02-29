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Американцы "слили" секретные базы ЦРУ на Украине: Конфликт идёт по "афганскому" сценарию

Американцы "слили" секретные базы ЦРУ на Украине: Конфликт идёт по "афганскому" сценарию

ИА Новороссия Фото: globallookpress.com/Sgt. David Soflin На днях на страницах The New York Times появился большой аналитический материал о сотрудничестве киевского режима с ЦРУ.

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Комментарии
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Natalija Osminina
США своих украинцев не бросят - выдадут карабины, чтобы было чем цепляться за шасси последних отлетающих самолетов.
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