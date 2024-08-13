На Соловках открылась выставка "Звучащие рукописи Соловецкого монастыря"

Сегодня на Соловках состоялось открытие выставки "Звучащие рукописи Соловецкого монастыря", посвященной истории формирования, существования и изучения одного из самых значительных и целостных книжных собраний Древней Руси - Соловецкой библиотеки.
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