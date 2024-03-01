Французы не будут умирать за Украину - глава МИД республики

Франция не планирует отправлять свои войска для ведения боевых действий на территории Украины. Об этом заявил глава МИД республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии